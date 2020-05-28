Silivrispor Kulübü'nü soyanlar yakalandı

Silivrispor Tesisleri'ni soyan şahıslar çalmış oldukları malzemelerle birlikte olaydan hemen sonra yakalandı.

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  • 28.05.2020 10:42
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Silivrispor Kulübü'nü soyanlar yakalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivrispor Kulübü Tesisleri'ne gece vakti girerek çeşitli malzemeleri alan şahısların ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayın hemen ardından yakalandıkları ortaya çıktı.
Olayı gelişimi şu şekilde: Çalmış olduğu malzemelerle birlikte Silivrispor Külübü Tesisleri’nde çıkan şüpheli iki şahıs ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edilerek durduruldu. Şahların elinde bir adet elektrikli çay makinası ve yine bir kutu olduğu görülmesi üzerine her iki de sorguya alındı. Ayrı ayrı yapılan çapraz sorgu sırasında olayı itiraf eden şahısların elindeki kutudan da DVD oynatıcısı, receiver (uydu alıcısı) bir adet futbol scorboardı, miktofon ve çeşitli uzunlukta nitelikli kablolar ele geçirildi.
Şahıslar, sorguları sırasında bu malzemeleri Silivri Stadı misafir tribünü giriş yerindeki yayın odasından almış olduklarını itiraf etti.
Şahıslar hakkında alınan doktor raporunun ardından gözaltı işlemi uygulandı.
Söz konusu malzemelerin bugün tutanak eşliğinde Silivrispor Kulübü’ne teslim edileceği öğrenildi.

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