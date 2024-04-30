Silivri Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Hastaların Tedavi Ulaşımını Kolaylaştırıyor

Silivri Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, ihtiyaç sahibi hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırmak için hasta nakil hizmeti sunuyor. Tedavi gördükleri hastanelere ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlar, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurduklarında, gerekli incelemeler yapılarak istedikleri hastanelere güvenli bir şekilde naklediliyorlar. Bu hizmet, özellikle Silivri dışında tedavileri devam eden vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Silivri Belediyesi'ne ait araçlarla her gün düzenli olarak İstanbul'a, Perşembe günleri Tekirdağ'a ve Salı günleri Edirne'deki hastanelere hasta nakil hizmeti sağlanıyor. Böylece, hastaların tedavi süreçlerinde yaşadıkları ulaşım sorunları en aza indirilmiş oluyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne telefonla veya bizzat başvurarak destek taleplerini iletebilirler. Silivri Belediyesi, bu hizmetle ihtiyaç sahibi hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak toplumun refahına katkı sağlamayı amaçlıyor.