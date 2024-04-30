Silivri Belediyesi Spor Kulübü, Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Şampiyonası'nda Muhteşem Bir Başarıya İmza Attı

Bugün Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyona, Silivri Belediyesi Spor Kulübü'nün yıldızları için unutulmaz bir gün oldu. Toplamda 23 sporcuyla temsil edilen kulüp, 8-11 yaş kategorilerinde 11 ayrı branşta mücadele etti ve sonuçlarla tam anlamıyla parladı. Altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu bir gün geçiren sporcular, toplamda 33 madalya ile turnuvanın en başarılı takımı olarak zirveye oturdu. Bu olağanüstü performans, Silivri Belediyesi Spor Kulübü'nün uzun süredir süregelen başarı geleneğini bir kez daha kanıtladı. Dereceye giren tüm sporcular, hem kendilerini hem de kulüplerini gururlandırdılar. Bu zaferin ardından, Silivri Belediyesi Spor Kulübü, gelecek yarışmalarda da aynı başarıyı sürdürmeyi ve adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.