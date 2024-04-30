Turkcell 30. yılında GB'ları ikiye katlıyor

Turkcell, mayıs kampanyasını duyurdu. Mayıs ayı boyunca tüm Turkcell’lilerin ve yeni Turkcell müşterilerinin paketlerindeki GB’ların ikiye katlanacağı açıklandı.

Turkcell, 30. yıldönümünü kutlamaya devam ediyor. Operatör hem mevcut müşteriler hem de yeni katılan müşteriler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdiğini duyurdu. Mayıs ayında başlayan kampanya kapsamında tüm Turkcell’lilerin ve Turkcell’e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in 30. yılına özel sunduğu bu ilk sürpriz ile Turkcell’liler paketlerindeki GB, SMS ve dakikalarını iki katına çıkararak daha fazla iletişim imkanına kavuşuyor. Turkcell’liler kampanyaya Turkcell uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30. YIL yazıp 2200’a SMS göndererek katılım talebinde bulunabilecekler. Katılım talebi sonrası talep sonucu SMS ile kullanıcılara iletilecek. GB’ların ikiye katlanmasıyla operatör, kullanıcılarına dijital dünyayı daha özgürce keşfetme imkanı da veriyor. Böylece Turkcell’liler sevdikleriyle daha uzun süre iletişim kurabilirken dijital platformlarda daha fazla zaman geçirebilecek ve tüm online ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler.

“Yıl boyunca müşterilerimize daha fazla sürpriz ve avantaj sunacağız”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “30 yıldır, Turkcell olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya odaklandık. Bu önemli kilometre taşını kutlamak için, müşterilerimizin GB, SMS ve dakikalarını ikiye katlayarak onları mutlu etmek istedik. Bu kampanya sadece bir başlangıç. Şirketimizin 30. yıl kutlamaları boyunca müşterilerimize daha fazla sürpriz ve avantaj sunmaya devam edeceğiz. 30 yıl önce ‘İnsan İçin Teknoloji’ vizyonuyla ülkemizde yeni bir çağ başlatmıştık. Döneminin ötesinde bir strateji ortaya koyarak, Türkiye’nin iletişim ve teknolojide öncü olmasını sağladık. 30. yılımızda da geleceğin vizyonuyla ‘uçtan uca teknoloji sağlayıcısı’ pozisyonumuzu daha da büyüterek ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz artık, her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor.”

Şirketin, 30. yıl kutlamaları kapsamında müşterilerini sevindirecek pek çok farklı kampanya ve yeniliği de hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.