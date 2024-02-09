Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 99 - Çayırova Belediyesi: 106
Türkiye Basketbol Ligi 23. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Çayırova Belediyesi'ne uzatma devresinde 99-106 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 23. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Çayırova Belediyesi’ne uzatma devresinde 99-106 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Burak Erkan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 2, Ja Cori Payne 27, Keith Martin Stone 17, Kevin Kaspar 14, Hakan Şanlı 3, Melih Can Kızılkaya, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz 23, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Çayırova Belediyesi: Phillip Edward Greene Iv 19, Serhat Uğur 3, Batuhan Güngör, Sabahattin Can Göndür 4, Eray Büyükcangaz 2, Tolga Kaan Birer 5, Ercan Bayrak 8, Oğuz Savaş 11, Çağdaş Kayabaşı 11, İlkan Karaman 19, Diante Levan Watkins 24, Kutay Akpulat
Başantrenör: Musa Enes Akdilek
1.Periyot: 23-22 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 41-38 (Kocaeli BŞB lehine)
3.Periyot: 68-66 (Kocaeli BŞB Kağıtpsor lehine)
Normal süre: 91-91