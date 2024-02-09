Tramvay hattı kavşaklarında sinyalize çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’den başlayan tramvay hattı boyunca bulunan sinyalize kavşaklarda yenileme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliğine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kuruçeşme’den başlayan tramvay hattı boyunca bulunan sinyalize kavşaklar yenileniyor. Projede kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak için sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan standart direkler yerine yeni ledli sinyal direkleri kuruluyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan analiz sonuçları doğrultusunda proje dahilinde devam eden ledli direk montaj çalışması, yaya ve oto yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda planlandı. Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yapılan projede yaya farkındalığına dikkat çekmek isteniyor.