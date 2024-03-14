Vali Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan büyüklerle iftar sofrasında buluştu.

Vali Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan büyüklerle iftar sofrasında buluştu.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği, hoşgörü ve paylaşımın arttığı Ramazan ayının huzur ikliminde huzurevi sakinlerinin sofrasına konuk olan Ustaoğlu, tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerle program boyunca sohbet etti.

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Vali Ustaoğlu, huzurevi sakinlerine sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu. Ustaoğlu, "Burada hayatınızı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmeniz bizim için çok kıymetli. Her biriniz devletimize emanetsiniz. Size daha iyi hizmet sunabilmek için itina gösteren personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayını sağlık ve afiyet içinde tamamlayarak bayramla buluşmayı arzuluyoruz. Ben de hepinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.