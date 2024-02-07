''Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur'' kampanyası yıl sonuna kadar uzatıldı

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, hizmet bölgesi olan Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik’te yürüttüğü ’’Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur’’ kampanyasını 2024 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Hizmet bölgesindeki yaklaşık 2 milyon abonesine sürdürülebilir ve yenilikçi hizmetler sunan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, fatura ödeme tarihine esneklik kazandıran ’’Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur’’ kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı.

Yapılan açıklamaya göre, son bir yıllık ödenmiş elektrik faturasının aylık ortalaması 50 bin TL’nin altında olan mesken ve ticarethane abonelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında aboneliğine ilişkin otomatik ödeme talimatı bulunan veya yeni talimat veren tüketiciler, faturalarının son ödeme tarihini kendi istedikleri bir tarih ile değiştirebiliyor. Abonelerin bir yıl içerisinde, arada en az üç ay olması koşuluyla iki kez tarih değiştirme hakkı bulunuyor. Örneğin Şubat ayında ödeme tarihini değiştiren bir abone, yeniden değişiklik yapmak istediği takdirde bu işlemi Mayıs ayında gerçekleştirebiliyor

“Müşteri memnuniyetini artıran etkin çözümler üretiyoruz”

Kampanya hakkında bilgi veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, “Şirket olarak iş stratejimiz doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyor, yenilik sunma potansiyeli olan alanlarda etkin çözümler üretiyoruz. ’’Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur’’ kampanyası ile de abonelerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. İş değişikliğinden dolayı maaş gününün değişmesi, emeklilerin maaş alım tarihleri, üniversite öğrencilerinin burs günleri veya KOBİ’lerin ödeme planları gibi nedenlerle abonelerimiz ödeme tarihini değiştirmek isteyebiliyor. Biz de buradan yola çıkarak faturaların son ödeme tarihlerini abonelerimizin kendilerinin belirleyebileceği bir kampanya yürütüyoruz. 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 96,3 seviyesine ulaştığımız müşteri memnuniyetini daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.