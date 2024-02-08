'2. Afet Risk Azaltma Proje Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

Türk Japon Vakfı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi (JICA) tarafından İkincisi düzenlenen ‘Afet Risk Azaltma Proje Yarışması’ ödülleri Ankara’da sahiplerini buldu.

Türk Japon Vakfı ve JICA tarafından ‘2. Afet Risk Azaltma Proje Yarışması’ düzenlendi. Yarışmayı kazanan eser sahipleri için Türk Japon Vakfı’nın Ankara’daki merkezinde ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmayı kazanan eser sahiplerine ödül takdiminde bulunuldu. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorisinde hayata geçti.

Üniversite kategorisi birincisi ise İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Afet planı hazırlama atölyesi’ projesi kazandı. Üniversite kategorisi ikincisi ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Zihinsel engelli çocuklarda afet bilinci oluşturma’ projesi oldu. Üniversite kategorisi üçüncüsü ise Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Bilinçli gençler nitelikli gönüllüler’ projesi oldu.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı. Takahiko, Japonya arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde göstermiş olduğu fedakarlıklara değindi. Hayatını kaybeden 53 binden fazla kişinin ailelerini taziye dileklerini ilettiğini dile getiren Takahiko, “Acil yardım malzemeleri tedariki ile acil yardım malzemeleri sağladık. Geçtiğimiz gün sonunda afet bölgesindeki istihdamın yeniden sağlanabilmesi için yaklaşık 40 milyon Japon Yeni kredi desteği sağladık. Afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için 420 milyon Japon Yeni kredisi sağlamak için hazırlıklar içerisindeyiz” diye konuştu.

Ödül gecesi hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tamamlandı.