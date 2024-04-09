'Bütün Çılgınlar Sever Beni' 14 Nisan'da Moda Sahnesi'nde

2013 yılından beri seyirciyle buluşan komedi oyunu Bütün Çılgınlar Sever Beni, 14 Nisan'da İstanbul Moda Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

'Bütün Çılgınlar Sever Beni' 14 Nisan'da Moda Sahnesi'nde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

2013 yılından beri seyirciyle buluşan komedi oyunu "Bütün Çılgınlar Sever Beni", 14 Nisan’da İstanbul Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

2013 yılından beri seyirci ile bulaşan komedi oyunu "Bütün Çılgınlar Sever Beni", 14 Nisan’da İstanbul Moda Sahnesi’nde sahnelenecek. Yönetmenliğini Kemal Aydoğan’ın üstlendiği, Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznur Serçeler’in rol aldığı oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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4dosgb
4dosgb
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Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif (Mert Fırat) kendisini ve dostu Angel’ı (Çağlar Yalçınkaya) içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın (Öznur Serçeler) ise bir çözüm bulması gerekecektir.