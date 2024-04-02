'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' filminin galası yapıldı

5 Nisan’da vizyona girecek TRT ortak yapımı “Ekip: Siberay Güneş Fırtınası” sinema filminin galası Ankara’da yapıldı.

TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi “Ekip: Siberay” sinemaya uyarlanarak “Ekip: Siberay Güneş Fırtınası” ismiyle beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara’da Bilkent Center’da gerçekleştirilen galaya, aileler ve çocuklar akın etti.

“Siber dünyada okuryazarlık kazandırma hedeflerimiz var”

Filmin yapımcısı Murat Kaya, burada yaptığı konuşmada, “İki yıldır çocuklarımıza siber dünyada okuryazarlık kazandırmak gibi hedeflerimiz vardı. İnternet problemleri, dijital ayak izi, siber zorbalık ve şifre hırsızlığı gibi birçok güncel konuda çocuklarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Hatta ebeveynlerimizi de bilgilendirmiş olduk” ifadesini kullandı.

“Gişeyi bekliyoruz”

Filmin hazırlanış sürecinde çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Kaya, “Okulların ara tatile girdiği dönemde filmimiz vizyona giriyor ve arkası bayram. Hemen bir hafta sonrası ‘polis haftası’. Bizimde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile beraber yürüttüğümüz, teknik anlamda destek aldığımız bir iş. Birçok şeyin bir araya geldiği bir süreç oldu bizim için. Çok keyifli ve heyecanlıyız. İnşallah kısmetimizde de gişeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız gözlerini ekrandan ayırmadan filmi izleyebilecek”

Çocukların baştan sona kadar keyifle izleyeceği bir film olduğunu aktaran Kaya, “Çocuklarımız gözlerini ekrandan ayırmadan filmi izleyebilecek. Çok tempolu ve heyecanlı geçiyor. Büyüklerimizde aynı şekilde izleyecek. Siber dünyanın siber kahramanlarını beyaz perdeye taşıdık. Orada herkesin heyecanını aktarmış olduk. Orada kendileri de bunu görmüş olacak” ifadesini kullandı.

3D animasyon tekniği ile hazırlanan film, dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internetin kesilmesinin ardından, bu durumdan faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanının, birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar vermesini işliyor. Hakan, Umut, Selvi ve Melis, bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için çabalıyor.

Öte yandan filmin yönetmenliğini ise Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır yaptı.