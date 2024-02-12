'Erişilebilir Tiyatro' AKM'de devam ediyor

Türk Telekom ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi Şubat ayında da devam etti. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM’deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuluyor.

Türk Telekom, engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Türk Telekom ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverler görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşıyor. Proje dahilinde sergilenen oyunda görme engelli sanatseverler canlı betimleme uygulaması ile mekân, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimliyor. Canlı betimlemeye ek olarak oyundan önce düzenlenen sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin, uygun olan obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımalarına olanak sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale geliyor.

AKM’deki engelsiz ilk oyun ‘Rumuz Goncagül’ 11 Şubat’ta da sanatseverlerle buluştu

Proje kapsamında ilk defa 6 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenen, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı, rejisörlüğü Zafer Algöz tarafından gerçekleştirilen ‘Rumuz Goncagül’ adlı tiyatro eseri 11 Şubat’ta AKM’de engelli sanatseverlerle yeniden bir araya geldi. AKM’deki ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi her ay canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli sanatseverlere engelsiz bir tiyatro deneyimi yaşatmaya devam edecek.