'Mukaddes Emanetler' ona emanet: Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerifi İstanbul'da restore ediliyor

Şişli’de Bilgisayar Mühendisi Özer Celep, 15 yıldır Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mukaddes Emanetlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirerek gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca restorasyon işlemlerini gerçekleştirdiği yerde Celep, "Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yattığı, mübarek kokusunun sindiği hurma ağacının lifinden olan yatağa, ayak izlerine, Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi’nden, Ravza-i Şerifi’nin örtüsüne kadar birçok kutsal emanet sergileniyor."

Şişli’de Bilgisayar Mühendisi Özer Celep, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mukaddes Emanetlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Özer Celep, 15 yıl önce Kadir Gecesi’nde gittiği bir camideki Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerifi’nin muhafaza edildiği sandığın yıprandığını görünce hayatı değişti. O tarihten itibaren Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mukaddes Emanetleri nesilden nesle bugüne kadar aktarılarak gelenleri, gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmaya başladı. Bin 400 yıldan fazladır var olan emanetlerin birçoğu günümüze kadar sağ salim ulaştı. Emanetlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışan Özer Celep, büyük bir titizlikle kendisine getirilen emanetleri restore ediyor. Kutsal emaneti eski muhafazasından çıkaran Celep, bakımlarını ve temizliğini yaptıktan sonra bal mumunu değiştiriyor. Ardından da emanet yeni muhafaza içerisine yerleştirilerek gelecek nesillere ulaşması için hazırlıyor. Öte yandan, Celep restorasyonunu yaptığı Kutsal emanetleri dairesinde sergiliyor. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)yattığı, mübarek kokusunun sindiği hurma ağacının lifinden olan yatağa, ayak izlerine, Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi’nden, Ravza-i Şerifi’nin örtüsüne kadar birçok kutsal emanet yer alıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz’in, Saç-ı Şerifi’nin de sergilendiği alanı ziyaret edenler gözyaşlarını tutamıyor. Kutsal emaneti restore ettirmek isteyen kurumlar ve şahıslar, mukaddesemanetler.com.tr ve kutsalemanetler.com.tr web siteleri üzerinden Özer Celep ile iletişime geçebiliyor.

“Kadir Gecesi’nde gittiğim bir camide Sakal-ı Şerif’i gördüğümde yıpranmış hali beni çok hüzünlendirmişti”

Mukaddes Emanetlerin bakım ve onarımı yapan Özer Celep, "Burası Peygamber Efendimiz’in mukaddes emanetlerinin restorasyon yapıldığı bir yer. Özel bir yerdeyiz. Takribi 15 yılı aşkındır Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) emanetlerinin restorasyonunu yapıyorum. Nasıl başladık? Aslında bu gönlümüzde var olan bir şeyin vakti, zamanı geldiğinde vuku bulmuş hali. 15 sene öncesinde, Kadir Gecesi’nde gittiğim bir camide Sakal-ı Şerif’i gördüğümde o günün şartlarında belki en iyisi oydu ama zaman içerisinde deforme olmuş bohçaları, sandığını, muhafazasını görmek beni çok hüzünlendirmişti. Sonrasında hocamız bize, ’Bu tarz sanatsal çalışmalarınız var. Efendimizin Sakal-ı Şerif’i içinde çalışma yapar mısınız’ dedi. Bunun üzerine fiziki olarak başlayan bir çalışma bugün dünyaya yayıldı. Bize artık alıştıkları için kolay ulaşılıyor. Benimsenmiş olan bir yer. Kutsal emanetlerin restorasyonunun yapıldığı bir yer olarak biliniyor. Resmi kurumlardan veya şahıslardan olsun, elinde Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait veya diğer mübarek büyüklerimize ait bir emanet varsa onların bizden sonraki nesillere ulaşmasıyla alakalı olarak muhafaza çalışmalarını yapıyoruz. Bunlar çok fazla bilindiği ve insanlar tarafından vakıf olunduğu için vesilelerle bize ulaşıyorlar" dedi.

“Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yattığı mübarek kokusunun sindiği yatak”

Restorasyonun yapıldığı dairede Mukaddes Emanetleri’nde bulunduğunu belirten Celep, “Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait bereketler mevcut. Ümmetin ortak bereketleridir. Şu an bizde, bizden sonra da başkalarında olacak. Biz bir köprüyüz. El yazısı, Kuran-ı Kerim mezura gibi deriye yazılmış. Bu şekilde saklanmış. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ayak izleri, ahşaba yapılmış Kadem-i Şerif örneği. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yattığı mübarek kokusunun sindiği yatak. Bu hurma ağacının lifi. Bu koku dünyada başka hiçbir şeye benzemiyor. Ağaçtaki parçada böyle kokunun olması akılla anlaşılabilir bir şey değil. Benim anlayabildiğim bir şey değil. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ravza-ı Şerifi’nin örtüsü. Ziyaret ettiğinizde duvarda asılı olan mübarek örtü. Hacerül Esved taşından bir parça. Şahitlik yapıyor ya bizlere de şahitlik etsin. Kabe-i Muazzama’nın kapısının örtüsü. Eski zamanlara ait ve çok kıymetli. Peygamber Efendimiz’in Saç-ı Şerifleri. Mucizelerini anlatmakla bitiremeyiz. İnan ki, biz bundan eminiz. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizzat huzurundayız” ifadelerini kullandı.

“Bizden sonra ümmetlere ulaşabilmesi için bazı sorumluluklarımız var”

Kutsal emanetlerin gelecek nesillere aktarılması için sorumlulukları olduğunu ifade eden Celep, “Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek Sakal-ı Şerifleri. Böyle bir muhafaza içerisinde. Bizden sonra ümmetlere ulaşabilmesi için bazı sorumluluklarımız var. Sorumluluklar neticesinde bizim bu emaneti daha sağlıklı, konforlu ve daha güvenli bir muhafaza içerisine almamız gerekiyor. Göstermiş olduğumuz aşkı, muhabbeti kendisine sunmamız gerekir. Buradaki muhafaza, eski muhafaza. Örneklendirecek olursak, o emaneti buradan çıkarıp bakımlarını ve temizliğini yapıp, bal mumunu değiştirdikten sonra yeni muhafaza içerisine koyuyoruz. Bu muhafaza içerisinde yenilenmiş oluyor” şeklinde konuştu.