Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ‘Müteferriqa Kullanıcısı Eğitimi’ verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi konferans salonunda 60’ıncı Kütüphane Haftası kapsamında ‘Müteferriqa Kullanıcı Eğitimi’ verildi. Eğitime konuşmacı olarak Müteferriqa Ürün Yöneticisi Dr. C. Ozan Ceyhan ve öğrenciler katıldı. Dr. Ceyhan vermiş olduğu eğitimde Müteferriqa sistemi ile ilgili koleksiyon sayfaları, içeriği ve yapay zeka hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başarı belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi.