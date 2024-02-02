'Palalı Sabri' adıyla bilinen Sabri Çelebi'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı ’Palalı Sabri’ adıyla tanınan Sabri Çelebi, dün gece Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu. Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk attı. Kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. O anda saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye ateş etti. Ağır yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürülürken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çelebi’nin aracıyla geçtiği esnada tartıştığı kişiler tarafından silah ile vurulduğu görülüyor.

Polis ekipleri, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sabri Çelebi’yi silahla vuran saldırgan ve yanındakilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.