'Ramazan'da Mahallendeyiz' Ayazma'da devam etti

İzmit Belediyesinin Ramazan ayının coşkusunu ve birlikteliğini kentin dört bir yanına taşıyan Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesinde devam etti.

Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluştu. Ayrıca programda çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramı edildi. Minikler dans etkinliklerine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğlendi.