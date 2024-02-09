'Reformdan Reform' sergisinin açılışına sanatseverlerden yoğun ilgi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından organize edilen, küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay’ın yaptığı, sanatçı İsmet Yedikardeş’in “Reformdan Reform” adlı sergisi, Gelişim Sanat Galerisi’nde açıldı. Birbirinden değerli seramik ve yağlıboya eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 29 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gelişim Sanat Galerisi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da sanatseverleri birbirinden değerli eserlerle buluşturmaya devam ediyor. Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay’ın yaptığı, sanatçı İsmet Yedikardeş’in eserlerinin yer aldığı “Reformdan Reform” adlı sergi Gelişim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçı İsmet Yedikardeş, “Reformdan Reform” sergisinde, Mardin’e yönelik yaptığı çalışmaları, seramik ve yağlı boya gibi farklı tekniklerle üreterek bir araya getirdi.

“Mağara resmi ile çağdaş resmin sentezini yapıyorum”

Gelişim Sanat Galerisi bünyesinde, ülkemizde önde gelen birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay, “Eski dokuyu, gelecekteki nesillere aktarmak üzere kendine has bir tarz ve üslupla hem tablo hem de seramik olmak üzere sayısız eser üreten Sanatçı İsmet Yedikardeş, ana yurdu olan; doğduğu ve aşığı olduğu Mardin’in eski mimari yapılarının temasına yer veriyor çalışmalarında. Özelde Mardin’e, genelde ülkemize ve evrensel düzeyde de dünya kültürüne olan borcunu ödüyor.” dedi.

Mağara resmi ile çağdaş resmin sentezini yaptığını belirten Sanatçı İsmet Yedikardeş, “İlk resimler mağara resimleridir. İlk insanın dünyaya gelişinden sonra bir araştırmaya başladığını, ilk eserlerini mağara duvarlarında yapmaya başladığını görüyoruz. Her şeyin bir gelişimi var. Bir diğer çalışma alanım olan seramikler de insan gelişimiyle ilgili reform diyebiliriz” şeklinde konuştu.