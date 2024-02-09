'Senden Önce' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen yeni dizi Senden Önce’nin yayın tarihi belli oldu. Ekrana gelen tanıtımları ve yayınlanan afişleri ile büyük merak uyandıran dizi 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlıyor.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan ‘Senden Önce’ ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Şile başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizi 13 Şubat Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sosyal medyada da gündem olan dizinin merak uyandıran karakterleri Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) izleyen herkesi ters köşe yapmaya hazırlanan hikayeleri ile seyirci karşısına çıkacak.

Güçlü kadro

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor. Senden Önce dizisinin Kanal D’de yayınlanacağı belirtildi.