'SİBERAY' programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi

Bilecik'te sokaklarda 'SİBERAY' programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi.

'SİBERAY' programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te sokaklarda ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde; internetin güvenli kullanımı, teknoloji bağımlılığı, sahte web siteleri gösterime girecek ‘Ekip Siberay Güneş Fırtınası’ adlı sinema filmi ile ilgili afişler asılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.

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