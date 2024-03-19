Osmanlı Cihan Devleti’nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserlerin bulunduğu “Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisi açıldı.

Osmanlı Cihan Devleti’nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserler, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmeye başladı. İl Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı sergiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile davetliler katıldı.

“Osmanlı dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardımca ihtiyacı olan her milletin yanında olmuştur”

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Alay deyince askeriyedeki alayı düşünmeyin kilometrelerce uzunluğunda hem sarayın hem padişahın aynı zamanda halkın da hediyelerini verdikleri ve ulaştırılması için dua ettikleri bir alay hacılarımızla birlikte. Bunu biraz da günümüzü de yansıtmak lazım. Osmanlı dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardımca ihtiyacı olan her milletin yanında olmuştur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapıyor. Arakan’dan Filistin’e kadar yardım konvoylarıyla bu yardımı ulaştırmak için büyük bir savaş veriyoruz. Bunun dünyaya ortak bir mesaj olarak gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacaktır”

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “İnanıyorum ki Surre Alayları, Osmanlı Devletinin hakimiyet alanını İslam dünyasının dağınıklığını ve Gazze, Filistin’de yaşanan ortamda kıymetini bir kere daha hatırlatacak. Tarihi kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacaktır, diye düşünüyorum” dedi.

“Kültür ve sanat anlamında özellikle önümüzdeki dönem, ilçemizi ileri noktalara götürme gayretindeyiz”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Bağcılar Belediyesi olarak kültür ve sanat anlamında özellikle önümüzdeki dönem, ilçemizi ileri noktalara götürme gayretindeyiz. Bunu da kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Çok özel bir serginin paydaşı olmak bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sergi ziyaretçilere açıldı.