'Ziyafet Sofrası' sanat dostlarından tam not aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde sahne alan “Ziyafet Sofrası” tiyatro oyunu, sanatseverlerden tam not aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi yine büyük beğeni toplayan bir tiyatro gösterisiyle devam etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Birlik Vakfı Sakarya, Genç Birlik Sakarya ve Milli Türk Talebe Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Ziyafet Sofrası” isimli tiyatro oyunu, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Tiyatro sanatının en önemli temsilcilerinin ağırlandığı oyun hem öğrenciler hem de Sakaryalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Soğuk bir kış gününde Üsküdar’da yolu “Hüdai Dergâhı’na” düşen Ahmet ve Mehmet’in yaşadığı manevi ziyafeti konu alan oyunda ikilinin yeni bir hayatı tanıması anlatıldı. Tek perdelik komedi oyununun yönetmenliğini Osman Doğan yaparken; oyuncular Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, İsmail Emre Biliciler ve Osman Doğan, oyun boyunca sergiledikleri performansla izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakaryalı sanatseverleri ve özellikle Türkiye’nin dört bir yanından şehrimize gelen misafir öğrencilerimizi ağırladığımız kültür, sanat ve eğlence dolu programlarımıza ara vermiyoruz. Şehrimize sanatla, kültürle ve bilimle zenginlik katmayı, 1 milyon vatandaşımızın ufkunda bir ışık olmayı arzu ediyoruz. Tüm misafirlerimizi bekleriz” denildi.