1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

Bilecik'te 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan

Bilecik’te 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan aranan ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

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Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.