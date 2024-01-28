100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı'nda Cumhuriyet Restoranı hizmete girdi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı’nda hizmet verecek olan Cumhuriyet Restoranı’nın açılış törenine katıldı.

Törene, Başkan Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, eski Bakan Bahattin Şeker ve davetliler katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu ve diğer davetliler tarafından açılış kurdelesi hayır duaları eşliğinde kesilerek iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kurdelenin kesilmesinin ardından söz alan Başkan Bakkalcıoğlu “Bu tesisi Rahmi Kaplan alınca çok sevindim. Ama beni asıl daha sonra sevindirdi. Bu 100. yılda yaptığımız 100. Yıl Çarşı Meydanı’ndaki işletmesine Cumhuriyet Restoran adını koydu, onun için de ayrıca kutluyorum.” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu açılışın ardından restoranı gezerek işletme sahibi Rahmi Kaplan’dan bilgi aldı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca açılışa katılan vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti.