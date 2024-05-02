2 bin 500 metrekarelik diş hastanesi SGK ile anlaşma sağladı

İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hastanesi, nitelikli sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir adım atarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile SGK’ya bağlı olan vatandaşlar da hastaneden diş sağlığı hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki kalite ve çeşitliliğiyle ön plana çıkan bir şehiri olarak İstanbul’da, Büyükçekmece’de bulunan 2500 metrekarelik kapalı alana sahip İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hastanesi SGK ile anlaşma sağladı. Bu sayede, güçlü medikal altyapısı ve nitelikli hekim kadrosuyla dikkat çeken, İstanbul’un en büyük diş hastaneleri arasında gösterilen İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hastanesi’nden SGK’ya bağlı vatandaşlar da faydalanabilecek.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodontiü, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi gibi 8 farklı ana bilim dalında hizmet sunan İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hastanesi’nde, tam teşekküllü ameliyathane ortamında genel anestezi ile diş tedavisi imkânı da sunuluyor.

Hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Hasta memnuniyeti ve kaliteli sağlık hizmetlerini her zaman öncelik olarak gören İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hastanesi, bundan sonra da toplumun sağlık ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vermeye devam edecektir.”