2 buçuk yaşındaki Gürcü Sandro, Türkiye'de hayata tutundu

Gürcistan’da yaşayan aile, 2 buçuk yaşındaki çocuklarının "Gergin Omurilik Sendromu" hastalığının tedavisi için Türkiye’yi tercih etti. 2 buçuk yaşındaki Sandro Gogatadze’nin ameliyatı, VM Medical Park Maltepe Hastanesi’nin Beyin ve Sinir Cerrahi bölümünde başarılı bir şekilde yapıldı.

Gürcistan’da yaşayan 2 buçuk yaşındaki Sandro Gogatadze’nin Onkoloji Cerrahi hekimi olan annesi, oğlunun belindeki kıllanmadan şüphelenerek ülkelerindeki hekime başvurdu. Hekim anne, kontroller sonrası minik Sandro’nun “Gergin Omurilik Sendromu” hastası olduğunu öğrendi. Gürcistan’da ve çevre bölgelerde herhangi bir tedavi imkanının olmadığını öğrenen aile, hastalığın tedavisi için detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

Onkoloji Cerrahi Uzmanı annenin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda aile İstanbul’da bulunan VM Medical Park Maltepe Hastanesi ile iletişime geçti. VM Medical Park Maltepe hastanesinde 2 buçuk yaşındaki çocuklarının tedavisinin yapılabileceğini öğrenen Gürcistan’lı aile Türkiye’ye geldi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’ne yönlendirildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimlerinden Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve Op. Dr. Evren Yüvrük, Gürcistan’dan “Gergin Omurilik Sendromu” ile gelen 2 buçuk yaşındaki Sandro Gogatadze’ye yaptıkları muayene ve tetkikler sonucunda 24 Kasım’da başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu başarılı bir şekilde yapılan ve rutin kontrolleri devam eden minik Sandro 3-4 gün içerisinde taburcu edilecek.

“Ciddi riskleri bulunan bir ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşti”

Yapılan operasyon sonrasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen, “Sandro’nun ailesi, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarımızı, hasta yorumlarını ve hastanemizi detaylı bir şekilde araştırarak bize ulaştı. Hastalığımızın adı Tethered Cord, Türkçe adıyla ‘Gergin Omurilik’. Başlıca oluş nedeni, doğum aşamasında ya da doğumu takip eden dönemde omuriliğin serbest kalacağı yerde alt kısımda yapışık olması. Bu hastalığın neden olduğu en önemli sonuçlar; büyüme ile birlikte omurilik serbest olmadığı için hastalarda ilerleyen yaşlarda skolyoz görülmesi. Bununla birlikte omuriliğe bağlı olması nedeniyle bağlı bacaklarda kuvvet kaybı, idrar kaçırma gibi ciddi problemler doğurmaktadır. Bizim ameliyattaki amacımız, omuriliğin bu gerginliğini ortadan kaldırarak hastanın ilerleyen yaşlarda bir sorun yaşamasının önüne geçmek. Bu hastamızda erken tanı konulduğu için omuriliğin gerginliğinin ortadan kaldırılmasını sağladık. Ciddi riskleri buluna operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Bu risklerin önüne geçebilmek için ileri teknolojik yöntemleri de kullanarak yüz güldüren bir operasyon gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra yaklaşık 3-4 gün boyunca hastanede bir takip sürecimiz oluyor. Sonraki 6 aylık dönemde de bir kontrol MR’ı çekerek durumu kontrol ve takip ediyoruz.” diye konuştu.

“Başarılı bir operasyon gerçekleşti”

Gürcistan’da Cerrahi Onkoloji Uzmanı olan anne Veronika Gogatadze, “ Sandro henüz 6 aylıkken Gürcistan’daki doktorumuz beldeki kıllanma ile durumu fark etti. Bunun üzerine MR çekildi ve hastalığın tanısı koyuldu. Tedavi için VM Medikal Park Maltepe Hastanesi’nin ve doktorlarının sosyal medya paylaşımlarını gördük ve doktorların başarılarını inceleyince buraya geldik. Başarılı bir operasyon gerçekleşti ve çocuğumuzun sağlığı gayet iyi durumda. VM Medical Park Maltepe Hastanesi’ne, Beyin ve Sinir Cerrahi hekimlerinden Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve Op. Dr. Evren Yüvrük’e ve bu süreçte bize destek olan bütün personele çok teşekkür ederim” diye konuştu.