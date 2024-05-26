Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve 3 gün süren oyunlarda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 37 ülkeden bin 500 civarında sporcu mücadele etti. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) sorumluluğunda Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda mücadele edilen sıkletlerde her ülkeden bir sporcudan fazla olmayacak şekilde yıldızlar ve gençler kategorisinde ikişer, büyükler kategorisinde ise dörder sporcu kıta şampiyonalarına kota hakkı kazandı.

Türk sporcular, oyunlarda mücadele ettiği tüm kategorilerde 36 altın, 36 gümüş ve 80 bronz madalya olmak üzere 152 madalya kazandı. Türk sporcular, yıldızlar kategorisindeki toplam 20 sıklette 16 altın, 16 gümüş ve 31 bronz, gençler kategorisindeki toplam 20 sıklette 11 altın, 9 gümüş ve 27 bronz, büyükler kategorisindeki toplam 16 sıklette ise 9 altın, 11 gümüş ile 22 bronz madalya elde etti.