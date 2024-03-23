245 vatandaş 'Narvas' uygulaması ile tanıştı

Bilecik'te 245 vatandaş 'Narvas' uygulaması ile tanıştı.

245 vatandaş 'Narvas' uygulaması ile tanıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te 245 vatandaş ‘Narvas’ uygulaması ile tanıştı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, ‘Narkotik Vaka Analiz Sistemi’ (Narvas) ve ‘Uyuma’ uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

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Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.