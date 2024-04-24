28 yıl cezası bulunan zanlı Mercek operasyonuyla yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mercek operasyonuyla yakalandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mercek operasyonuyla yakalandı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığınca ‘Jasat Mercek-6 Operasyonu’ operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen titiz çalışmalarda, hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 10 ay tutuklamaya yönelik yakalaması bulunan şahıs yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.