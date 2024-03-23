3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı

Tekirdağ Çorlu'da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da 3’üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1’inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki bebek, ailesiyle kaldığı 3’üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1’inci kattaki tentenin üzerine düştü. Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.