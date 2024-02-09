6 Şubat depremi sonrasındaki uluslararası dayanışma belgesel oldu

Fokus+ platformunun hazırladığı "Birlikte Güçlüyüz" belgeseli izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Türkiye’deki deprem sonrası uluslararası dayanışma ve direniş anlatılırken, dünya genelinden gelen kurtarma ekiplerinin hikayesi de dikkat çekti.

Türkiye’deki 6 Şubat depremi sonrasında, bir araya gelmenin ve dayanışmanın gücüne dikkat çekmek amacıyla yeni projeler yapılmaya devam ediliyor. 90 farklı ülkeden gelen yüzlerce arama kurtarma ekibi, ailelerinden ve işlerinden ayrılarak Türkiye’ye yardım etmek için seferber oldu. Bu uluslararası yardım ve dayanışma, Fokus+ tarafından özel bir belgesel ile işlendi.

"Birlikte Güçlüyüz: Felaketin Gölgesinde Doğan Kahramanlar" ismiyle Fokus+’ın sosyal medya kanalında yayınlanan belgesel, Türkiye’nin deprem sonrası yaşadığı zorlu süreci ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla hazırlandı. Belgesel, Türkiye’ye yardım etmek için dünya genelinden gelen kurtarma ekiplerinin hikayesini ve Türk halkının direnişini anlatıyor.

Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmed Yusuf yaptığı açıklamada "6 Şubat’ta Türkiye yakın tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kalplerimiz orada atarken, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar en karanlık saatlerde bizlere umut oldu. Biz de, ülkemize medya alanında katma değer oluşturacak içerikler üretmek gayesiyle çıktığımız bu yolda depremi farklı bir açıdan sunmak için bu belgeseli hazırladık" ifadelerini kullandı.