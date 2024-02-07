6 Şubat Depremleri Şile'de anıldı

Şile’de Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerinin yıl dönümünde yaşamını yitirenler için Şile Belediyesi ev sahipliğinde anma programı düzenlendi.

Depremin birinci yılında, tüm Türkiye’de olduğu gibi Şile’de de anma programı düzenlendi. Şile Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen anma programında Şile Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zafer Ketenci, Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yaptığı konuşmalar ve ekranlara yansıtılan video sunumlar salonda bulunan izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Başkan Ocaklı: “Ülkemizde deprem gibi bir hakikat var”

Gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonrasında söz alan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’da Şile Belediyesi koordinasyonunda yapılan çalışmalarda adeta bir destan yazıldığını belirtti. Doğal afetler karşısında daima tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Başkan Ocaklı, “Ülkemizde deprem gibi bir hakikat var. Bu depremi hiç kimse hesap etmedi. Sabah 04.12’de bir anda asrın felaketi oldu ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdik. Hepimiz dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız. 6 Şubat depremlerinden sonra bizler de Şile Belediyesi olarak gerekli dersi aldık ve hazırlıklarımıza başladık” dedi.

Başkan Ocaklı: “Bölgede küçük bir Şile Belediyesi kurduk”

Başkan Ocaklı 6 Şubat depremleriyle ilgili Şile Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara dair yaptığı açıklamada, "Deprem felaketini haber aldığımız an itibariyle İlçe Kaymakamlığımız ve devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla hummalı bir çalışma yürüttük. Şileli hemşehrilerimizin büyük destekleriyle yüzlerce yardım tırını deprem bölgelerine yolladık. Teknik araçlarımızı yolladık, iş makinelerimizi yolladık, mimarlarımızı, mühendislerimizi ve iş gücümüzü bölgeye hızlı bir şekilde sevk ettik. Köy fırınlarımızda pişirdiğimiz 100 binlerce ekşi mayalı köy ekmeğimizi araçlarla bölgeye ulaştırdık. Antakya Küçükdalyan bölgesinde küçük bir Şile Belediyesi kurduk ve depremin 3’üncü günü itibariyle orada hazır hale getirdiğimiz aşevimizle günde 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek dağıttık. Bölgede yaklaşık 10 ay kaldık. Daha sonra da çok gittim ve o acıyı, hüznü her seferinde içim acıyarak yaşadım. Allah milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Hatay’a canlı bağlantı yapıldı

Konuşmalar sonrasında bölgeden canlı bağlantı yapıldı. Depremin 1’inci yıl dönümünde bölgede bulunan Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle kurulan canlı bağlantıda duygusal anlar yaşandı. Hatay’da bulunan aileler ve çocuklar destekleri için Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya ve ekibine teşekkür etti.

Düzenlenen anma programı, arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa; Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Okan Ayhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.