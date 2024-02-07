6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Avcılar 6 Şubat’ı unutmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Avcılar Belediyesi anma programı düzenledi.

Avcılar’da , 6 Şubat 2023’te saat 4.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde kaybedilen vatandaşlar için Avcılar Belediyesi öncülüğünde anma programı düzenledi.

Avcılar Deprem Anıtı önünde toplanan vatandaşlar Hatay’da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için ellerinde ışıldaklarla Havuz Meydanı’na sessiz yürüyüş düzenledi. Etkinliğe getirilen ışıldak ve fenerler Hatay’da deprem mağdurlarına dağıtılacak. Depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programına CHP İlçe Başkanı Selçuk Gök, Avcılar Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve birçok Avcılarlı vatandaş katıldı. Depremin yıl dönümünde Hatay’da bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli anma programına görüntülü bağlantı ile canlı olarak katıldı. Etkinliğin adından vatandaşlara çorba dağıtımı yapıldı.

“Depremin ilk anından itibaren Hatay’ı hiç bırakmadık”

Anma etkinliğine görüntülü olarak canlı bağlanan Hançerli; “Çalışma arkadaşlarımızla ve deprem sonrasında birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle; MAG , AGAFED, ve İNSEV ile dün ve bugün Hatay’daydık. Hatay’da ki anma programına ve çeşitli etkinliklere katıldık. Deprem ilk anından itibaren Hatay’ı bırakmadık hala Hatay’da çalışan ekibimiz var. Ekibimiz Hatay’da kaldı çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da üzülerek belirtmek isterim ki aradan geçen 1 yılda tüm ülke olarak yaraları sarmaya çalıştık fakat hala sıkıntılar var. Hala enkazların bulunduğu yerler var. Bazı deprem mağdurları hala çadırlarda yaşıyor, üzücü durumlarla karşı karşıyayız. Depremin afete dönüşmesi sonucu büyük acılar yaşadık. Dün Hatay’a hareket etmeden önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da hocalarımızla bir sempozyuma katılmıştım. Diliyorum ki bunlardan ders çıkarırız ve hazırlıklarımızı, dayanıklı kentlerimizi sadece depreme karşı da değil tüm afetlere karşı kentlerimizi inşa etmemiz lazım bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım” dedi.

“20 bini aşkın riskli binayı alkışlarla yıktık, yenilerini inşa ettik”

Hançerli, “Biz beş yıl dolu dolu çalışarak çok yol katettik. 20 bini aşkın riskli tehlikeli, ölüm saçan binayı alkışlarla yıktık, yenilerini inşa ettik. Tabi yenilerini değerli komşularımla birlikte inşa ettik. Bu çağrımıza beş yıl önce olumlu cevap verenler 2019’da 2020’de 2021’de yenilemeye başlayanlar makul fiyatlarla ,ucuz kredi koşulları ile yenilemeyi yaptılar ama 2020 ile başlayan kriz ve kriz fiyatları çok ama pahalandırdı. Yenilemek neredeyse imkansız hale geldi, zorlaştı. Ama komşularımla her şeye rağmen el ele vereceğiz yenileyeceğiz. Diliyorum kriz geçecek, diliyorum hükumet daha büyük destekler daha güçlü destekler sunmaya başlayacak. Biz kentimizi dayanıklı güvenli hale getireceğiz. Bugün kandil, gecemiz hayırlara vesile olmasını diliyorum. Depremde kaybettiğimiz insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir çok insanımız yaralandı ,belki de tedavi görüyorlar. Onlara da şifa diliyorum. Anma programımıza katılanlara, sesimizi duyanlara sonsuz teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum tüm Avcılar’ı sevgiyle kucaklıyorum” dedi.