7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında "Hırsızlık ve kamu malına zarar verme" suçundan 7 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası ile aranan B.M. (22), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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