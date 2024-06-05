7 yıldır ayağındaki ağrı ile yaşıyordu: Ağrı piliyle şifa buldu

7 yıldır ayağındaki ağrıyla yaşamak zorunda olan hasta, SEAH Algoloji Kliniğinde gerçekleştirilen Ağrı Pili işlemiyle şifa buldu.

Yıllardır ayağındaki ağrıya çare bulamayan hasta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniğine başvurdu. 7 yıldır ayağında yanma ve ağrı şikayeti (Kronik nöropatik hastalığı) olduğunu belirten hastanın şikayetlerinin son bulması için klinik hekimleri tarafından özellikli bir işlem olan Ağrı Pili (Spinal Kord Stimülatörü) uygulanmasına karar verildi. Algoloji Kliniğinde Prof. Dr. Kemal Nas, Doç. Dr. Savaş Şencan, Uzm. Dr. Rıdvan Işık ve Asistan Dr. Sena Ünver tarafından işleme alınan hastanın operasyonu başarıyla tamamlandı.

İşlem sonrası servise alınan hastanın uzun yıllardır hayatını olumsuz etkileyen müzmin ayak ağrısının geçtiği belirtilirken, ağrı uzmanı hekimler tarafından uygulanan yöntemin son derece etkili bir tedavi olduğu kaydedildi. Şifayı SEAH’ta bulan hastada hayat konforunu etkileyen ağrıdan kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.