9 günlük tatilin son gününde otobanda akıcı yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

9 günlük tatilin son gününde otobanda akıcı yoğunluk yaşanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu son günde de devam ediyor. Yolculuğu son güne bırakan bazı vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Arifiye ve Sapanca geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

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