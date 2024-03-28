A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ ve Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu’ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara’da yürüteceği hazırlık kampı başladı.

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu’nda Karadağ ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara’da yürüteceği hazırlık kampına başladı. Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde toplanan milliler, 30 Mart Cumartesi günü ise Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize’ye gidecek.

A Milli Takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan tarihinde Rize’de, Karadağ’ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi 2 Nisan Salı günü saat 15.30’da bir basın toplantısı düzenlenecek. Başantrenör Costica Buceschi, A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncusu Aslı İskit Çalışkan katılacağı basın toplantısı THF Youtube Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanacak.

6. Eleme Grubu’ndaki son maçında ise ay-yıldızlılar, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak. Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana Salonu’nda yapılacak karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak.

A Milli Takımı aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Merve Erbektaş (Kastamonu GSK), Selen Akalın (Yenimahalle Bld. SK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu GSK)

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld. SK)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Betül Yılmaz (Kastamonu GSK), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld. SK), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld. SK)

Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld. SK), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Yasemin Sahin (Kastamonu GSK)

Sağ oyun kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld. SK), Fatma Küçükyıldız Özdemir (NEKA), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld. SK)

Sağ kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld SK), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK), Emine Gökdemir (Kastamonu GSK)

Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu GSK), Ceren Demircelen (Bursa BBSK), Hatice Özdemir (Yenimahalle Belediyesi), Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu GSK)

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Adnan Ekmekçi (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)