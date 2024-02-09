ABB'nin sigara bırakma seansları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadele kapsamında personeline ve Başkentlilere yönelik “Sigara Bırakma Seansları” düzenliyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında seanslara katılmak isteyenler, Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerine başvuruda bulunarak ya da Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadele Danışma Merkezleri sosyal medya hesaplarında paylaşılan QR kod aracılığıyla başvuru formunu doldurarak katılım sağlayabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bağımlılıkla mücadelede toplumun bilinçlenmesini ve desteklenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, toplumu sigara kullanımının zararları konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bağımlılıkla mücadeleye destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile Prof. Dr. Zehra Arıkan’ın öncülüğünde Sigara Bırakma Seansları başladı. Alanında uzman doktor ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen seanslarda danışanlarla görüşmeler birebir gerçekleştiriliyor. Sigarayı bırakmak isteyen danışana önce karbonmonoksit cihazıyla ölçüm yapılarak, vücudundaki karbonmonoksit miktarı tespit ediliyor. Sigara kaynaklı zehirlenme sonucunda danışana ciğerlerinin gördüğü zarar anlatılıyor. Seanslara katılan vatandaşlara yönelik önce davranışsal terapiler uygulanarak sigarayı bırakmaları deneniyor. Terapi sonrası bir sonuç alınamaması durumunda ise kişinin ilaç tedavisine geçiliyor.

“Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara kullanımdan dolayı hayatını kaybediyor”

Sigaranın zararlarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, bağımlılıkla ilgili çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, “Narkotik birimlerinin raporlarına göre Ankara’daki riskli 7 ilçede Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezleri kurduk. Bağımlılıkla mücadelenin iki ana kolu var. Bunlardan biri davranışsal bağımlılık, diğeri de madde bağımlılığı. Madde bağımlılığının içerisinde en büyük yeri ise tütün bağımlılığı alıyor. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara kullanımından dolayı hayatını kaybediyor. Sigara, 200’ün üzerinde hastalık sebebi. Ülkemizde de üzülerek söylemek gerekirse sigara kullananların sayısı epeyce yüksek. Yüzde 28 oranında bir sigara kullanımı var. Bu da yaklaşık 17-18 milyon insana tekâmül ediyor. Biz de hem çalışanlarımızın hem insanların bu sigara bağımlılığından kurtulması için sigara bırakma polikliniği açtık” dedi.

“Bağımlılık durdurulabilen bir hastalık”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile kurulan Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurucu hocası olan Prof. Dr. Arıkan, seans süreci hakkında, “Terapiye gidecek danışanları ilaçsız tedaviye yönlendiriyoruz. Bazılarında ilaç gerekiyor. Gerekenlerde ise uygun ilaçları vererek nikotin bağımlılığını durdurmaları için çalışmalar yapıyoruz. Biz ortalama bir ay süreyle haftada bir takip ediyoruz. Buraya gelebiliyorlarsa geliyorlar. Gelemiyorlarsa telefonla tedavi ediyoruz. Burada ortalama 3 aylık bir takibimiz var. Solunum fonksiyon testlerini de yapıyoruz. Sigarayı bıraktıktan sonra da o solunum fonksiyon testlerinde nasıl bir iyileşme olduğunu danışanlar görsel olarak da görüyorlar. Aynı zamanda sigara ile ilgili sıkıntıları olursa onlar için yerine koyma tedavilerimiz var. Çünkü bırakıldığı zaman kişilerde zaman zaman sıkıntı, huzursuzluk, tedirginlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bunların tedavisini yapıyoruz. Ondan sonra da nikotinsiz nasıl yaşayacaklar, nikotinsiz hayatları nasıl olacağına dair davranışçı bilişsel terapiler yapıyoruz” diye konuştu.

Seanslara yoğun ilgi

15 Ocak tarihinde Bağımlılık Mücadele Merkezi Dikmen Şubesi’nde başlayan sigarayı bırakma seanslarına ilk 10 günde binin üzerinde başvuru alındı. Seanslara başvuruda bulunan danışanların hepsi planlama sürecine dâhil edildi. İlk ay 95 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirilen projede 10 kişi sigarayı tamamen bırakırken diğer danışanların tedavisi devam ediyor.