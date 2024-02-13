Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyerek öldüren ve Papa'ya silahlı saldırıda bulunan Ağca'nın yağma suçundan yargılanmasına devam edildi

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979’da suikast düzenleyerek öldüren ve 13 Mayıs 1981’de Papa II. Ioannes Paulus’a düzenlendiği suikast ile elinden ve karnından yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ağca’nın bu kez de yağma suçundan yargılanmasına devam edildi.

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979’da silahlı suikast düzenleyen, Papa II. Ioannes Paulus’a ise 13 Mayıs 1981’de, 3 el ateş ederek elinden ve karnından vurulmasına neden olan Mehmet Ali Ağca’nın bu kez de yağma suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bahçelievler’de 2021 yılında meydana gelen olayda, bir daireyi borçları karşılığı üzerine alan Gökhan Soylu, aralarında Mehmet Ali Ağca’nın da olduğu 5 kişi ile görüştü. Soylu bu görüşmede Ağca tarafından çocukları ile tehdit edildi. Gökhan Soylu, yaşanan olaydan korkması nedeniyle evin devrini Mehmet Ali Ağca’ya verdi. Soylu olaya ilişkin şikayetçi olurken olaya ilişkin 5 sanık hakkında ’yağma’ suçundan dava açıldı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklar ve müştekiler ise katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, müşteki Gökhan Soylu ile aynı iş yerinde çalıştığını söyleyerek “Muhittin Erdal pazarcıydı, Gökhan Soylu alışveriş yapardı, mal alıp satarlardı ticaret yapıyorlardı. Bunların işleri bozuldu. Gökhan’a çek verdiler borçlarından dolayı. Çekler ödenmedi. Muhittin Erdal’ın üzerine olan daireleri Gökhan Soylu’ya devrettiler, kendimizi toparlayıp senden alacağız diyerek. Daireler Gökhan’ın üzerinde kaldı. Gökhan dairelerin parasını verdi. Bunlar daha sonra daireyi vermemiz için bizi çağırdılar. Tehditvari bir tavırları vardı. Bizi Bakırköy’de bir ofise çağırdılar. Mehmet Ali Ağca da bu görüşmede vardı. Mehmet Ali Ağca elini masaya vurarak ‘sen zenginsin bu adamların dairesini vereceksin senin çocuğun var, yerlerini biliyorum’ dedi Gökhan Soylu’ya. Üzerimize yürüdü. İlerleyen günlerde tapuyu aldılar. Mehmet Ali Ağca tapu alındığı gün Gökhan Soylu ve beni aldı. Otogarda bizi indirdi. Bize ‘inin hiç kimseye bir şey söylemeyin’ dedi. Bizim elimizden çekleri de aldılar. Aradan 1 hafta geçtikten sonra ben Gökhan’a şikayetçi olalım dedim. Şikayetçi olduk” şeklinde beyanda bulundu.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık firari Ahmet Çetin’in hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Gökhan Soylu’nun şikayet dilekçesi aktarılmıştı. Soylu dilekçesinde, sanık Muhittin Erdal ile bir dönem ticareti olduğunu, bu kişinin kendisine borcu olduğunu, icra işlemi yapılmasını istemediği için Erdal’ın kendisine kardeşinin eski eşi adına bulunan Bahçelievler’deki bir evi almasını teklif ettiğini anlatmıştı. Dilekçede, Soylu’nun evi aldığı Muhittin Erdal’a evi boşaltması için tahliye davası açtığı ancak davaların reddedildiği de belirtilmişti. Sanık Muhittin Erdal’ın sonrasında Soylu’yu ölümle tehdit ettiği ve bu yüzden ceza aldığı da dilekçede belirtilmişti. Soylu, 2021 yılında Mehmet Ali Ağca ve bilmediği bir kişi ile iletişime geçtiğini de dilekçesinde aktararak “Ağca bana elimdeki taşınmazın devrini vermemi söyledi ‘çoluğun çocuğun var hiç korkmuyor musun’ diyerek tehdit etti. Ben korktuğum için tapu devrini yaptım” dedi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri açıklanan iddianamede, ‘birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçunun işlendiği kaydedildi. Sanıklar Mehmet Ali Aslan (Ağca), Reyhan Erdal, Muhittin Erdal, Gökhan Erdal ve Ahmet Çetin hakkında ‘birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.