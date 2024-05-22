Ablasyon Riskleri Neler?

Ablasyon tedavisi, genellikle cerrahi olmayan yöntem olarak adlandırılır. Belirli bölgedeki hücreleri ve dokuları yok etmek için kullanılır. Ciddi komplikasyon riski düşüktür ancak her tıbbi müdahalede olduğu gibi riskleri kendi bünyesinde barındırmaktadır. Kan pıhtıları gibi tedavi esnasında yada sonrasında oluşum gerçekleşebilir. Ablasyonda kullanılan kateterin uygulama sırasında damarlara zarar verme riski bulunmaktadır, kanama sorununa yol açabilir. Nadir durumlarda akciğer ve kalp arasında kan taşıyan damarlarda daralma, kan akışını olumsuz etkileyebilir. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi ablasyon esnasında enfeksiyon riski bulunmaktadır. Hasta ablasyon tedavisi uygulanırken çok yüksek oran olmaması ile birlikte ameliyat esnasında kalp krizi veya inme geçirebilir. Bu riskler genellikle tedavinin yapıldığı bölgeye ve temel sağlık durumuna göre değişmektedir. Belirtilen riskler genellikle düşüktür, ameliyat öncesi doktorlar tedavi önerisi yapmadan önce hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmektedir. Tedavi öncesi durumda yaşanacak riskler ve faydalar hakkında hasta detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Ablasyon Nedir?

Ablasyon, tıbbi bir tedavi yönteminde veya cerrahi müdahale sırasında kullanılmaktadır. Doktorlar ameliyat sırasında belirli bir dokuyu veya organı hedef alarak çıkarmayı amaçlar. Örnek olarak kanserli bir tümör işlemini çıkarmak için cerrahi ablasyon uygulanmaktadır. Bu işlem, tümörü sağlıklı dokudan ayırarak vücut üzerinden tamamen çıkartmak için kullanılır. Ablasyon ayrıca tıkalı damarları tedavi etmek için kullanılır. Tıkanmış arteri açmak için doktorlar ablasyon yöntemini kullanabilir. Tıkalı bölgeye ulaşmak için ince ve esnek olan bu tüp, ablasyon işlemi sırasında tıkanıklığı temizlemek ve plakları eritmek için lazer veya başka bir yöntem ile kullanılır. Bu tedavi yöntemi genellikle minimal invaziv işlem olarak adlandırılmaktadır. Hastalar için genellikle daha az riskli ve daha az rahatsız edici bir seçenektir. Uygulandığı durumda başarı oranı duruma göre değerlendirilebilir. Ancak hastalar için etkili bir tedavi yöntemidir.

Ablasyon ve Laparoskopik Kalp Ameliyatı

Ablasyon ve laparoskopik kalp ameliyatı, kalp hastalıklarının başında tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ablasyon, anormal kalp ritmini düzenleyen tedavi yöntemidir. Bu yöntem ile radyofrekans enerjisi ya da kriyoterapi gibi özel araçlar kullanarak kalp dokusunu tahrip ederek gerçekleştirilir. Laparoskopik kalp ameliyatı, göğüs kafesini açmadan kalp üzerinde yapılan ameliyattır. Ablasyon kalp ritmini düzeltir laparoskopik kalp ameliyatı ise kalp kapakçıklarının veya kan damarlarının değiştirilmesi ve onarılması gibi görevleri üstlenir.