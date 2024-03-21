Aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

Uludağ'da aç kalan tilkileri elleriyle besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Uludağ’da aç kalan tilkileri elleriyle besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Uludağ’da aç kalınca yola inen tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Aç kalan tilki, vatandaşın attığı ekmekleri yerken tilkiyi besleyen vatandaş o anları kamerası ile çekerek ölümsüzleştirdi.

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Öte yandan, gece saatlerinde otomobiliyle Uludağ’dan inen başka bir vatandaş ise yolda gördüğü aç tilkiyi elleriyle besleyerek o anları kayda aldı.