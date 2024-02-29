Adalet Bakanı Tunç 'Geçmişimizi, kültürümüzü unutmadan birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Pendik’te, Bartın Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programda konuştu. Bakan Tunç "Geçmişimizi, kültürümüzü unutmadan birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programda konuştu. Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan programda önce madencilerden oluşan koro tarafından katılımcılara müzik ziyafeti verildi.

"Geçmişimizi, kültürümüzü unutmadan birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

Müzik ziyafetinin ardından Kur’an tilaveti ile başlayan programda Bakan Tunç, "Doğduğumuz yer Bartın Zonguldak, doyduğumuz yer İstanbul Pendik. Dolayısıyla kökenimizi unutmadan, kültürümüzü geçmişimizi unutmadan birlik beraberlik içinde yaşadığımız yere sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

"Yerel seçimlerde milletinizin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz."

Konuşmasında 31 Mart Yerel seçimlerine değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Genel seçimleri 10 ay önce geride bıraktık. Şimdi yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz. Şehirlerimizin en doğru adaylara oy vereceklerine yürekten inanıyoruz." dedi.

Yılmaz Tunç konuşmasını, "Şehirlerine kimin hizmet edip kimin edemeyeceğini geçmiş dönemde gördüler, İstanbul da gördü. İstanbul 94’te Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde belediye başkanı seçildiği zaman İstanbul’daki o durumunu, o halini hatırlayacak olduğumuzda suları akmayan bir İstanbul vardı. Her taraf yollar çamur içindeydi. Havası solunamayan bir İstanbul vardı. Gazeteler gaz maskesi dağıtmaya başlamıştı. Çöpleri toplanamayan bir İstanbul vardı. İşçilerin maaşları ödenmediği için çöpler toplanmıyordu. Ümraniye’de o biriken çöp dağları gecekonduların üzerine devrilmişti. Aylarca o cesetler o evlerde çöplerin altından çıkarılamamıştı. Haliç’in içinden yanından geçilmezdi. Susuzluktan kıvranan bir İstanbul vardı. İstanbul’a su getirmek için 7 baraj yapmaya başlayan Recep Tayyip Erdoğan’a ağaç katliamı diye kampanya başlatmışlardı. O barajlar yapılmasa İstanbul bugün yine susuzluk çekmeye devam ederdi." şeklinde sürdürdü.

Programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Şimdi vatandaşımız karar verecek. 5 yılda hiçbir şey yapamayan bir Pendik mi? 5 yılda 100 milyar yatırım bütçesi ile yatırım yapılan Pendik mi? Düşünün. Peki bunu İstanbul ile kıyaslarsak ne olur? İBB bütçesi 216 milyar. İcraatları ile beraber 513 milyar. Şimdi İstanbul ve Pendik’e gelmesi gereken yatırımları düşüneceğiz ve karar vereceğiz. Daha çok hizmet kalitesini arttığı bir İstanbul mu? Ulaşım konusunda daha konforlu bir ulaşım mı? Sosyal yardımda daha adaletli bir İstanbul mu? Bunun kararını vereceğiz. Türk milleti hiçbir zaman yanlış karar vermedi. Hep doğru karar verdi. Ben yine 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlerde Türk milleti ve İstanbul halkının feraseti ile karar vereceğine inancım tamdır." dedi.