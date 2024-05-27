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- AFAD: Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İHA
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