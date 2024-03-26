Ahmetbey Köftesi'ne coğrafi işaret protokolü

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında Ahmetbey Köftesi’ne coğrafi işaret tescili alınması için iş birliği protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan imza töreninde imzaları Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli attı.

İmzalanan protokol ile katma değeri yüksek olan ve ünü bölge sınırlarını aşan Ahmetbey Köftesi’ne coğrafi işaret tescili alınarak ürünün kent ve bölge ekonomisine katkısının artması, ürünün koruma altına alınması ile ürünün bilinirliği ve pazar değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tescil sürecinin tamamlanmasıyla ürün, tarifi ve ayırt edici özelliklerini kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılacak ve uzun yıllar bölge ekonomisine katkı sunacak.

İmzalanan protokol çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleşecek tescil gibi işlemler için ödenmesi gereken ücret, harç ve vergiler ile süreç boyunca ihtiyaç duyulacak idari ve teknik hizmetlerin temini için gerekli harcamalar Trakya Kalkınma Ajansı ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa karşılanacak. Ayrıca taraflar protokol kapsamında tescil işleminin ardından gerçekleştirilecek tanıtım, markalaşma ve ürünün yaygınlaştırılması gibi tüm faaliyetlerde iş birliğini sürdürecek. Bu faaliyetler ile ilgili ortaya çıkan maliyetler de Trakya Kalkınma Ajansı ile paydaş kurum tarafından ortak karşılanacak.