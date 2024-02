AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

TAKİP ET

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir ziyareti öncesinde düzenlenecek mitingle ilgili basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Mehmet Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi bir şekilde karşılamak istediklerini belirterek, tüm Balıkesirlileri 23 Şubat 2024’te saat 14.00’te yapılacak mitinge davet etti.

Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Balıkesir’de ağırlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, seçim sürecinde iyi çalışarak ’AK Belediye’ sayısını artırmak istediklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’e gelmesinin fırsata çevrilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Aydemir: “Seçime hazırız, Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir’de seçim çalışmalarının hızlandığını belirterek, “31 Mart seçimlerine dün itibarıyla resmi olarak belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimiz olarak startını verdik. Bizler güzel bir ekip kurarak 20 ilçemizde teşkilatlarımızla bu seçime hazırız. Biz büyük bir aileyiz; Cumhur İttifakı ile birlikte gerçekten çok uyumlu bir çalışmayla güzel bir liste ve adaylık sürecini yönettik. İnşallah seçimlerde biz tarih yazmaya hazırız. Bununla ilgili AK Belediyecilik tüm Türkiye’de tarih yazmıştır. Balıkesir’de de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm AK Belediyeler olarak gerçekten çok güzel çalışmalar yaptık. Biz bu yaptığımız çalışmalar sayesinde teşkilat olarak gittiğimiz her yerde alnımız ak olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili gittiğimiz yerlerde hatalarımız varsa görüyoruz, hemen hızlı bir şekilde bunun dönüşünü yapabilecek kapasiteye sahip belediyelerimiz var. Biz inşallah 31 Mart seçimlerinde AK Belediyelerin sayısını daha da artıracağız. İnşallah belediyesi bizde olmayan ilçelerimizi bu zulümden kurtaracağız inşallah” diye konuştu.

Tüm Balıkesirlileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet eden Aydemir, “Bununla ilgili bizim Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasip olursa 23 Şubat Cuma günü saat 14.00’te Kuvayi Milliye Meydanı’nda olacak. İnşallah orada hep birlikte tüm Balıkesir olarak Cumhurbaşkanımızı Balıkesir’e, Kuvayi Milliye şehrine yakışır bir şekilde karşılayacağımızdan hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Yılmaz: “Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise toplantıda AK Parti teşkilatları olarak seçime hazır olduklarını vurguladı. Yılmaz, “31 Mart 2024 yerel seçim tarihi. Ben 5 yıl kurucu Karesi Belediye Başkanlığı yaptım. 5 yıl da bu güzel necip millete, doğduğum büyüdüğüm Balıkesir’imize, iş yaptığım, çocuklarımın okuduğu şehre, annemin, ailemin mezarlığı olduğu şehre hizmet ettim. Nasip olursa Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bir 5 yıllığına daha Balıkesir’e hizmet etmeye hazırız. Bu işler ekip, tecrübe işidir. Biz şehrimize güzel hizmet yapacak projelerimizle, ekiplerimizle bugün tanıdığınız herkesle şehre hizmet etmeye hazırız. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum; Cumhurbaşkanımız bazen 2, bazen 3 senede bir Türkiye’yi gezerken Balıkesir’e de uğruyor. En son 2022’de gelmişti. O gelişi de o kadar görkemli ve güzel olmuştu ki Türkiye basınında ’Balıkesir’de coşkulu karşılama’ dediler. Bu işte ’AK Parti hala devam edecek, Cumhurbaşkanımızın halkla ilgili sevgisi asla bitmiyor’ denmişti. Biz de Balıkesir’den yine coşkulu bir karşılama bekliyoruz. Ben bir yerel yönetici olarak söyleyeyim Cumhurbaşkanımız kendi seçimi için Balıkesir’e gelmiyor. Burada 20 ilçedeki adaylarımız için, büyükşehir için geliyor. Gerçek belediyecilik dediğimiz belediyeciliği anlatmak için buraya geliyor. Bunu farklı platformlarda söylüyoruz; algıya ne zaman ihtiyaç duyulur? Algıya ihtiyaç yapmadığınızı yapmış gibi göstermek istediğinizde, olmadığınız gibi göstermekte ihtiyaç duyulur. Gerçekte ise gerçeği anlatmak, aslında her şeyi anlatmaktır. Gerçek her şeyin üstündedir. Biz AK Belediyeler olarak gerçekten hizmet ediyoruz ve gece gündüz ekiplerimizle motive bir şekilde şehrin kaynaklarını en doğru yerlerde, iktisat kurallarına uyarak, yapılması gerekeni en iyi şekilde yaparak yapıyoruz. İnsanların kulağına hoş gelecek, ama seçildikten sonra yapılması imkansız, bütçenin ne olduğunu bilmeyenler gibi atan tutan değil konuştuğumuzu yapan belediyeleriz. Vaat ettiklerimizi hayata bir bir geçiren belediyeleriz. O nedenden dolayı biz Cumhurbaşkanımızın gelişini coşkuyla karşılamak ve kendisinin Balıkesir’le ilgili kaygı duymayacağı, 20 ilçede de iddiamızın olduğu ve belediyecilik konusunda geride kalmış özellikle bugün AK Belediyelerde olmayan yerlerde halkımızın desteğini bekliyoruz. Bu siyasetten öte iş bilenlerin işidir. Şehrini seven herkesten oy istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın karşılama organizasyonuna da herkesten destek isteyip Balıkesir’in daha çok kaynak almasını, daha çok hizmet almasını arzu ettiğimizi hissettirmek istiyoruz. İyi bir çalışmayla güzel bir miting yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız mutlaka Balıkesir ile ilgili planları, vaatleri olacak. O vaatler konusunda da kamuoyunun hükümetten beklediği hizmetleri alma yönünde çalışma sergileyeceğiz. Bununla ilgili toplantılarımızı yaptık. Ben Cumhurbaşkanımızın mitingine tüm Balıkesirlileri ilçelerimizle dahil davet ediyoruz ve onları bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir’e gelişiyle ilgili düzenlenen toplantıya İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra, Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Palaz, Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan, AK Parti İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanı Hüseyin İnan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray katıldı.