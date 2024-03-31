AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Kartoğlu oyunu kullandı
AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, oyunu Şehit Orhun Göytan İlkokulu'nda kullandı.
AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, oyunu Şehit Orhun Göytan İlkokulu’nda kullandı.
Kartoğlu, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Oy verme işleminin ardından Kartoğlu sosyal medya hesabından, “Gerçek Belediyecilik için oyunumuzu kullandık. Başakşehir’imize, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun” mesajını paylaştı.