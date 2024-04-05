AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 'Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan yazılı olarak yayınladığı mesajında, "Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecemizin, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan ramazanın artık son günlerine yaklaşıldığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Tutulan oruçlar, yapılan ibadetler ve yardımlarla, manevi iklimin en yoğun yaşandığı ramazan ayı, içinde ’Kadir Gecesi’ bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu gece ile zirveye ulaşarak, bir anlamda taçlanmış oluyor" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhu içerisinde manevi duyguların en ulvi seviyeye çıktığı ay olduğuna dikkat çeken Başkan Davut Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu manevi iklimi fırsat bilerek dargınlık ve kırgınlıkları bitirip, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız. Bu vesileyle mübarek Kadir Gecesi’nin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Ramazan Bayramı’nın Bursa’mıza, ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun."