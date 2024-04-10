AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti, önümüzdeki dönem yeniden amatör bir ruhla fakat bütün tecrübelerini dikkate alarak profesyonel bir anlayışla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecek" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Cumhur İttifakı mensubu partiler, sivil toplum kuruluşları, eski belediye başkanları, vatandaşlar katıldı. "Önümüzdeki dönemi her alanda eş zamanlı reformlar yaparak Türkiye’nin, milletimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri ayaklarına götürme dönemi olarak değerlendireceğiz" diyen Efkan Ala, "Geçtiğimiz seçimde de bütün teşkilat mensuplarımız, gece gündüz çalıştınız. Bütün önceki dönem milletvekillerimiz, arkadaşlarımız biliyorum ki gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. Ama milletin de bize verdiği dersi iyi okumamız lazım. Millet çok ince hesap yaparak oyunu kullandı. AK Parti’nin temel vasfı da milletin verdiği mesajı olduğu gibi doğru dürüst okuyabilmektir. Şimdiye kadar hep bunu yaptık. Bundan sonra da suçlu arama yerine, suç varsa değerlendirilmesi gereken bir şey varsa o bizlerde. Orada hiç şüphe yok. Ama hüner, milletimizin mesajını doğru dürüst okuyabilmektir. Bunu bütün Türkiye siyasetini doğru dürüst yapması icap eder. Onun için önümüzdeki dönemi milletimizin ihtiyaç duyduğu reformlar dönemi olarak geçirmek bizim boynumuzun borcudur. Hiç unutmayalım ki AK Parti kurulduğunda nasıl ki Türkiye’nin önüne bir vizyon koydu ve o 21 yıldır AK Parti iktidarının yaptıklarını dünyada örnek olarak gösterilecek başarılar olarak ortaya çıkardık. Şimdi de önümüzdeki mevcut durumu iyi okuyarak, yolumuza ’Türkiye yüzyılı’ vizyonuyla devam edersek 2028’de bu millete bir zafer daha hediye ederiz" diye konuştu.

Başarılarımıza güvenip rehavete kapanılmaması gerektiğini belirten Ala, "Çünkü başarmak çok önemli önemli meziyettir. Ama başarıyı sürdürmek ondan daha zordur. Hep bunu söyledim. Şimdi de problemden korkmayız. Problem, içerisinde fırsatları barındırır. Onu çekip çıkaracaksınız. Durumunuzu gözden geçireceksiniz ama hedeflerinizi de gözden geçirip tespit ettikten sonra hedeflere kilitleneceksiniz. Biz bunları en iyi yapmış ve bundan sonra da en iyisini daha da iyi yaparak gösterebilecek bir kadroyuz. İnşallah önümüzdeki dönemi AK Parti’nin yeniden amatör bir ruhla fakat bütün tecrübelerini dikkate alarak profesyonel bir anlayışla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dönem olarak ortaya koyacağız. Buradan büyük bir başarı çıkaracağız" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise, "Yerel seçimlerden beklediğimiz neticeyi alamadık. Ancak, bu seçim dönemini bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimin ardından kendi muhasebemizi yapacağız. Tek tek bütün arkadaşlarımız kendi muhasebelerini yapacaklar. Biz nerede eksik bıraktık? Nerede hatalarımız oldu? Milletin gönlündeki yerimizden nasıl bir soğukluk oluşturduk? Bunun muhasebesini tek tek yaparak Allah’ın izniyle bu dönüm noktasını farklı bir zafere çevireceğiz. Biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Verilen sözlerin takipçisi olacaklarını belirten Varank, "Muhalefet nasıl yapılır, bunu da onlara göstereceğiz. Biz onlar gibi yalan siyasetinden anlamayız. İftira siyasetinden anlamayız. Bizler işimizin takipçisi oluruz. Görüyorsunuz İstanbul’da belediye başkanlığını kazanmış birtakım partiler gelir gelmez iftira kampanyalarına başlıyorlar. Tıpkı geçmişte sayın Cumhurbaşkanımıza iftira attıkları gibi ’bu külliyede altın klozet varmış’ dedikleri gibi ’İstanbul’da bir belediye başkanımız makam odasına jakuzi yaptırmış’ diye iftira atabiliyorlar. Biz bu yalan ve iftira siyasetine de asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması için de bunların açıklamalarını yapacağız. Hemen cevaplarını vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira atmaya çalışanların olduğunun altını çizen Varank, "Bu dünyada İsrail’e özür diletmiş bir tane lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bize iftira edenler, yok ’jet yakıtı sattınız’ diye iftira edenler, ahlaklı siyaset yapıp bize iftira edenlere de lütfen yüz vermeyin. Onların cevaplarını da verin. Eğer sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin’le ilgili yaptıkları hakkında şüphesi olan varsa gitsin Hamas’a sorsun. Gitsin Filistin Kurtuluş Örgütü’ne sorsun. Filistin Devleti’nin taraflarına sorsun. Onlarla istişare edip ondan sonra mikrofonların karşısına geçsin. Ahlaklı siyasetten bahsedip de sadece çıkar için çalışanlara da önümüzdeki dönemde gerekli cevapları vereceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Dünyanın her köşesinde bayram olabilmesi için AK Parti teşkilatları olarak elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Ama bazıları hala bu ülkede, dindarlık görüntüleri altında Filistinli kardeşlerimizi dünyada en fazla savunan liderimize iftira atmaktan hiç çekinmiyorlar. Gerçekleri çarpıtarak gezi provası yapmaya kalkanları şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ’Milletimizin iradesi sandıktan tecelli eder. Millet sözünü sandık yolu ile söyler’ 31 Mart’ta bizim için dönüm noktasıdır. Milletimizin sandığı vesile kılarak mesajlarını biz siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa’nın da aralarında olduğu 81 ildeki teşkilat bayramlaşmasına videokonferansla katılarak partililerle bayramlaştı.

Programın sonunda bütün herkes bir biriyle bayramlaştı.