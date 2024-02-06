AK Parti'de mülakatlar gerçekleştirildi
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, 2024 yerel seçimleri için meclis üyesi adaylarının belirlenmesi amacıyla mülakat sürecini başlattı. Bu kapsamda, İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek başkanlığında, İl Koordinatörü Mahmut Yusuf ve İlçe Başkanı Ekrem Pamuk'tan oluşan heyet, mülakatlar için bir araya geldi.
Mülakatlar, AK Parti'nin prensipleri ve değerleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildi. Adayların nitelikleri, vizyonları ve partisine olan bağlılıkları detaylı bir şekilde değerlendirildi.
İlçe Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada “AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Silivri ve İstanbul için en uygun adayları belirlemek ve halkımızın güvenine layık olacak isimleri seçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bu süreçteki tüm adaylarımıza başarılar diler, Silivri ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.