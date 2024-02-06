AK Parti'de mülakatlar gerçekleştirildi

Mülakatlar, AK Parti'nin prensipleri ve değerleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildi. Adayların nitelikleri, vizyonları ve partisine olan bağlılıkları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İlçe Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada “AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Silivri ve İstanbul için en uygun adayları belirlemek ve halkımızın güvenine layık olacak isimleri seçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bu süreçteki tüm adaylarımıza başarılar diler, Silivri ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.