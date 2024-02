AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'İş kurmak isteyen gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği veriyoruz'

TAKİP ET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye’de düzenlenen “Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul” programında gençlerle bir araya geldi. Programda Kurum’a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek eşlik etti. Motivasyon salonunda gençlerle buluşan Murat Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Murat Kurum gençlerle horon oynadı. Etkinliğe katılan gençler Kurum ile birlikte “O mu, bu mu?” isimli oyunu oynadı. Programa katılan geçler tarafından Müslüm Gürses’in “Biz babadan böyle gördük” şarkısı eşliğinde Kurum’un çalışmalarını içeren video gösterimi izlendi. Kurum’un gençlik yıllarına ait fotoğraflar salondaki ekrana yansıtılarak hikayeleri dinlendi. Murat Kurum Şırnak Cudi’de çekildiği fotoğrafı görünce askerlik hatıralarını da anlattı. Programda Başkan Yıldırım ve Kurum menemen yaparak gençlere tattırdı. Program sonunda Ümraniye Spor formasının yanı sıra AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Fetih Suresi’nin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

“İş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye ve ilk işyerim desteği vereceğiz”

Programda gençlere yönelik projelerinden bahseden AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Gençlerimizin beklentilerini, taleplerini anlayabilmek ve bu talepleri gerçekleştirebilmek için de sizlerle birlikte yol yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. İstanbul’da 39 ilçemizde 100 bin paylaşımlı ofisi gençlerimize armağan edeceğiz. Burada işini kurmak isteyen gençlerimiz bu paylaşımla ofislerden istifade edecek. İş kurmak isteyen gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği veriyoruz. İstiyoruz ki orada gençlerimiz kendi işlerini kurabilsinler. Ben de üniversiteden mezun olduğumda kendi işimi kurmak istedim ama o zaman imkanlar el vermediği için kuramadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi size bu desteği 1 Nisan itibariyle veriyor olacak. Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Gençlerimizin bizden beklentilerini dinleyip çalışma yaptık. Üniversiteye giden gençlerimize mevcut tarifeden ulaşımda yüzde 40 indirim yapıyoruz. Üniversite gençliğine 10 bin TL burs veriyoruz. Her yıl da bu bursu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerinde gençlerin yükleri biraz ağır. Her ay öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye ve ilk işyerim desteği vereceğiz. Biz istiyoruz ki siz her alanda çok iyi yetişin. Üniversite sürecinde bizim iSMEK’lerimiz vardı, onları kapattılar. Biz yeniden 39 ilçede çok daha etkin bir şekilde açacağız. Orada öğrenciler kendi meslek dallarıyla alakalı İstanbul’a hizmet verecekler. İSMEK kurslarımızda aldıkları eğitimle birlikte vatandaşlarımıza ders verecekler. Biz gençliğimize yarı zamanlı çalışma imkanları sunacağız. Okuldan kalan vaktinizde eğer çalışmak isterseniz sizi İstanbullularla buluşturacağız. Part time sürelerde saati 200 TL olmak üzere size orada harçlık yada ev ekonomisini güçlendirmeniz için destek olacağız” dedi.

“Üniversitelerde okuyoruz ama hayatı da öğrenmemiz lazım”

Çalışmanın öneminden ve gençlere sunulacak olan imkanlardan bahseden Kurum, “Üniversitelerde okuyoruz ama hayatı da öğrenmemiz lazım. Hayatı ne kadar erken öğrenirseniz ticarete ne kadar erken atılırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ben üniversitede okurken yazları otellerde çalışıp garsonluk ve komilik yaptım. Ayakkabı dükkanında çalıştım pazarda da çalıştım. Ankara’da fasulye yetişir mesela orada yetişen fasulyeyi ve armudu pazarda sattık. Bu bana ne kazandırdı biliyor musunuz? Orada insanlarla olan iletişiminizi güçlendiriyorsunuz, ticareti öğreniyorsunuz ve en önemlisi de hayatı öğreniyorsunuz. Biz bütün meslek dallarıyla ilgili sizleri yetiştirmek istiyoruz. Kendi işinizi kendiniz kuracaksınız. Siz de yarın bir işyeri sahibi olun istihdam alanı oluşturun. Biz yükte ağır değil bedeli ağır olan pahada ağır olan üretimin merkezi İstanbul olsun istiyoruz. Dene yap atölyeleri, startuplarımız, teknoloji merkezlerimiz ile birlikte istediğiniz her alanda kendi geleceğinize ilişkin eğitim alabileceğiniz yerleri kuracağız. Bunları kurarken de sosyal yaşamı unutmayacağız. İstanbul festivaller şehri olsun istiyoruz. Burada festivallerin yapıldığı, eğlendiğiniz, şarkılar söylediğiniz, tiyatrolara gittiğiniz Anadolu yakasında bir kültür merkezi inşa ederek; her türlü faaliyetleri yapabildiğiniz ve her mahallede mahalle bahçeleriyle, spor salonlarıyla birlikte kütüphanelerimiz de kıraathanelerimizde ders çalışabileceğiniz huzurlu ortamları inşa etmek istiyoruz. Çok kısa zamanda 39 ilçeye yetecek bu tesislerin inşasını yapacağız” şeklinde konuştu.