AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan Beylikdüzü'ne müjde: 'Göreve gelir gelmez önce balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Balık Hali ziyaretinde vatandaşlara seslendi. Kurum, “Değerli başkanlarım buradaki esnafımızın sorunlarını bana ilettiler. Burada otoparkla, İSPARK’la ilgili sıkıntılarının olduğunu ifade ettiler. Göreve gelir gelmez önce balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Balık Hali’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kurum’a, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın ve beraberindeki heyet eşlik etti. Kurum, halde bulunan esnafları gezerek balıklarla ilgili bilgi edindi. Balıkta satın alan Kurum, hal esnafının sorunlarını da dinleyip yakından ilgileneceğini söyledi. Ziyareti sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Göreve gelir gelmez önce balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz”

Ziyareti sonrasında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, “Bu tesis 2007 yılında rahmetli Kadir Topbaş abimizin zamanında başlatılmış ve Avrupa’nın en büyük ikinci balık hali olmuştur. Vatandaşımıza esnafımıza, en güzel şekilde hizmet vermesi için yapılmıştır. 2017’ye kadar da esnafımız için burada her türlü mücadele verilmiş. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun ve bir çileyle karşı karşıyasınız. Tüm İstanbul’da 31 Mart’ta hizmet ve eser hasreti son bulacak. İstanbul hizmet belediyeciliğine, eser belediyeciliğine kavuşacak. Değerli başkanlarım buradaki esnafımızın sorunlarını bana ilettiler. Burada otoparkla, İSPARK’la ilgili sıkıntılarının olduğunu ifade ettiler. Göreve gelir gelmez önce balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz” dedi.

“İstanbul’un esnafı huzur içerisinde çalışsın istiyoruz”

Balık haline 2017’den sonra çivi bile çakılmadığını belirten Kurum “Bekleyen dükkanlar açılmamış. Burada yapılması gereken hizmetler yapılmamış. Bu hizmetleri, 1 Nisan sabahı Mustafa Başkanımla el ele vererek ve balık halimizi en güzel haliyle esnafımıza hazırlayacağız. Burada ki ulaşım sorunlarınızı biliyoruz. İstanbul’da ulaşım bir çile haline geldi. Beylikdüzü’ne geldiğinizde dahi ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Buranın eski belediye başkanını biliyorsunuz değil mi? Bu belediye başkanı 5 yıldır buradaki sıkıntıların problemlerin aynısını İstanbul’a da çektiriyor. Burada bir hizmet yapmadığı gibi İstanbul’un da 5 yılını heba etti. Biz böylesi modern bir tesiste İstanbul halkı balığa kavuşsun, İstanbul’un esnafı huzur içerisinde çalışsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnafın yüzü gülecek ki İstanbul’un da yüzü gülsün”

İstanbul’daki vatandaşların ucuz balık alması için gereken her türlü mücadeleyi balıkçı esnafımızla vereceklerini ifade eden Kurum, “Burada vatandaşımız esnafımız huzurlu, mutlu olacak. Esnafın yüzü gülecek ki İstanbul’un da yüzü gülsün. İstanbul’un yüzü gülecek ki Türkiye’nin yüzü gülsün. Rüsumu bedeliyle ilgili talepleriniz var. Rüsumu bedelini de burada Mustafa başkanımla, dernek başkanımla birlikte oturup çalışacağız. Gerekli iyileştirmeleri rüsumun bedelinde yapacağız. Gecenin bu saatinde evine ekmek götürmek için çalışan emekçi kardeşlerim İBB başkanınızı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin üçünde de olsa, sabahın beşinde de olsa siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız biz sizin yanınızda olacağız. Esnafımızın kardeşi, yoldaşı olacağız. İstanbul’un sorunlarını tek tek çözeceğiz. 31 Mart’ta İstanbul’un kötü yönetimini hep birlikte değiştireceğiz. İstanbul’un, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul’un bayramı olacak. 31 Mart akşamı İstanbul’da tüm yüzler gülecek” diye konuştu.